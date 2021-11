L'IBC percuté par de nouvelles règles sanitaires

"Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une question qui nécessite un examen attentif et nous communiquerons nos plans dès que possible. La sécurité et le bien-être de tous les participants à l'IBC2021 restent notre priorité numéro un" peut-on lire depuis quelques heures sur le site web de l'IBC. Cet événement, déjà annulé l'an passé en raison de la crise sanitaire, est donc une nouvelle fois bousculé par une nouvelle règlementation qui secoue l'ensemble du secteur de l'événementiel, partout dans le monde. Le prochain IBC doit se tenir du 3 au 6 décembre à Amsterdam.

Aux Pays-Bas, un reconfinement partiel a été décidé pour les 3 semaines à venir avec la fermeture des bars, des restaurants et des supermarchés à 20h et des magasins non essentiels à 18h. Le télétravail est à nouveau privilégié...