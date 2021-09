Triton Digital : un rapport sur les podcasts aux Pays-Bas

Pour cette période, les résultats ont révélé que NPO/Ster est resté à la première place avec 1.6 million de téléchargements hebdomadaires moyens et 534 000 auditeurs hebdomadaires. DPG Media a enregistré 506 000 téléchargements hebdomadaires et 263 000 utilisateurs par semaine. NRC Media s'est classé troisième avec 432 000 téléchargements hebdomadaires et 184 000 auditeurs. Triton Digital souligne que les meilleurs podcasts sont également classés en fonction des téléchargements hebdomadaires, conformément aux dernières directives de la mesure technique des podcasts de l'IAB.Pour accéder aux résultats complets de "The Netherlands Podcast Report", c'est par ICI