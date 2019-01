Brest accueillera le festival Longueur d'Ondes

Longueur d'ondes est un festival dédié à la radio unique en son genre. C'est à la pluralité des univers radiophoniques et des mondes sonores que nous nous intéressons en questionnant tour à tour l'information, le documentaire, la fiction, la création sonore et en invitant des journalistes, des documentaristes, des producteurs d'émission, des artistes sonores, des musiciens, etc. Pendant 4 jours, se succèdent des rencontres avec des femmes et des hommes de radio, des tables rondes, des émissions en public, des séances d'écoute, et diverses propositions sonores.