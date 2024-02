Le MAG 159 - Louie Media a trouvé sa place

Parmi les nouveautés, la série Émotions lancée au début de l’aventure Louie va connaître un nouveau souffle. L’entreprise, à l’écoute attentive de ses auditeurs au travers de sondages annuels et d'échanges en direct, a compris leur envie de surprise et de nouveauté, tout en préservant les fondamentaux. Ce suivi est précieux à l’éditeur, qui a vu son audience grandement évoluer en 2 ans depuis la sortie de Passages, lui aussi dans le top 15 de l’ACPM.

Pépites, autre nouveauté, est le gros lancement de l’année 2023, avec une sortie hebdomadaire et un duo très punchy et sympathique. Pour mettre en lumière les pépites culturelles montantes, ce podcast est partenaire de nombreuses activités culturelles, de lancements de films, et bientôt de festivals.

Pour la marque Bandai, Louie Media a récemment produit The Sounds of Nightmares. Publié lors d’un grand évènement du jeu vidéo, ce podcast a généré plus de 100 000 écoutes en 24h. L’éditeur propose en effet des dispositifs de médiatisation à la fois puissants et ciblés sur des publics très qualifiés, ses auditeurs étant de gros consommateurs de podcasts qui aiment découvrir le contenu et en parler.