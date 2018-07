Nous voudrions sincèrement remercier nos lecteurs, vous qui nous suivez tous les jours, ici notamment, et tous les autres via notre magazine mensuel, pour votre fidélité grandissante et jamais démentie. Remercier celles et ceux qui fabriquent quotidiennement la radio et qui répondent toujours à nos sollicitations, l'équipe des Editions HF à Brive-la-Gaillarde et, en particulier, les journalistes qui fabriquent les contenus.

Par ici, par là, ailleurs ou là-bas... bonnes vacances !