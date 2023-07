Bonnes vacances !

D'abord, nous travaillons déjà sur un 155e numéro de La Lettre Pro de la Radio. Notre prochain mensuel paraitra durant la semaine 36. Un premier hors-série, consacré aux podcasts et aux replays, paraitra en octobre. Ensuite, et après Lyon (le 6 avril), Nantes (le 4 mai) et Lille (le 1er juin), l'équipe de La Lettre Pro de la Radio organisera deux nouvelles étapes du RadioTour : à Toulouse (le 5 octobre) et à Marseille (le 16 novembre). Enfin, nous travaillons dur pour l'organisation d'une prochaine édition du Paris Radio Show, en janvier 2024 à Paris.

Toute l'équipe de La Lettre Pro de la Radio vous souhaite, ici ou ailleurs, d'agréables et reposantes vacances d'été 2023.

Vive la radio !