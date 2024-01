Bon anniversaire RadioToday !

Il y a 20 ans, le 18 janvier 2004, Roy Martin mettait en ligne le premier article sur le site RadioToday. Au fil des années, le site est devenu une référence dans la couverture de l'actualité liée à la radio et à l'audio digital au Royaume-Uni. "J'ai commencé à mettre en ligne les nouvelles tous les jours, et les gens ont commencé à visiter. Il recevait de plus en plus de trafic donc j'ai investi dans un nouveau domaine, RadioToday.co.uk" (...) "J'ai eu la chance que cela devienne mon emploi à plein temps en 2012. RadioToday a été copiée en Australie, en Asie, et nous avons lancé un site dédié pour l'Irlande il y a dix ans également" résume Roy Martin.Bon anniversaire à RadioToday et félicitations à Roy Martin !