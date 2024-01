Bientôt 60% de la population couverte par le DAB+

Après une première phase de déploiement des antennes nationales en DAB+ en octobre 2021, les zones d’écoute s’élargissent et s’enrichissent. Dès mars 2024, au terme de la deuxième phase de déploiement, 26 radios nationales seront disponibles pour plus de 60% de la population hexagonale. Au total, plus de 550 radios sont d’ores et déjà diffusées en DAB+.

L’Arcom se réjouit de l’avancée de la radio numérique terrestre en France, qui permet à de plus en plus d’auditeurs de bénéficier d’une offre étoffée et d’une qualité d’écoute améliorée.