Beur FM a lancé sa grille d'été

Du lundi au jeudi, de 10h à 11h, Philippe Robichon et Manuel Mariani font découvrir aux auditeurs une ville du Maghreb. Mais pas

question de les emmener dans des lieux connus de tous, il s’agit d’une balade hors des sentiers battus. Le Petit Futé, partenaire de l’émission offrira chaque jour des guides touristiques. Durant l'été, Beur FM produit également "Les Terrasses de Manu", chaque vendredi, entre 10h et 11h avec Manuel Mariani qui emmène un auditeur, un bloggeur, un journaliste ou même un animateur de Beur FM découvrir, avec lui, un restaurant, salon de thé, glacier… un lieu doté d'une belle terrasse, d'un jardin ou d'un patio pour "un moment

de gourmandise et de partage".