Berry FM : une nouvelle identité visuelle

Avec ce cap franchi, Berry FM confirme sa bonne place sur la bande FM régionale et son positionnement stratégique en se positionnant comme "la" radio qui informe ses auditeurs des bons plans dans la région avec plus de 200 associations, collectivités et institutionnels sur tout le territoire qui communiquent sur la radio.

Pour fêter dignement son nouvel anniversaire, Berry FM va procéder à de nombreux changements. Premier changement notoire, le changement de logo avec une identité visuelle plus adulte. Celui-ci est effectif depuis quelques jours et l’ensemble des partenaires le recevront prochainement pour leur communication.