Belgique : une radio "pop-up" pour la Fête de la musique

"La musique et la radio, c’est depuis toujours une histoire d’amour. En DAB+, cela devient carrément de la passion car un des atouts majeurs de la diffusion numérique, c’est la pureté du son, sans grésillement ou bruit de fond. Un vrai plus par rapport à la FM ! Nous trouvions donc essentiel de marquer notre attachement à la musique en général et aux talents de chez nous en particulier, spécialement en cette période difficile, grâce à la station spéciale "Talents". Je tiens à remercier toutes les radios qui ont contribué à composer une programmation absolument exceptionnelle" a souligné Eric Adelbrecht, administrateur-délégué de maRadio.be.

La radio éphémère "Talents" occupera momentanément la place de la radio diffusant habituellement des infos sur le DAB+.