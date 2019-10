Belgique : les radios les plus écoutées

Toujours en grande forme Nostalgie Belgique avec un score en hausse à 17.10 contre 16.42 sur la précédente vague mars-juin 2019 (lire ICI ). VivaCité cède sa 2e place à Radio Contact (la chaîne au dauphin continue de réunir le plus d’auditeurs quotidiennement : 555 230 personnes en moyenne écoutent chaque jour les programmes de Radio Contact) et Bel RTL se maintient à la 4e place de classement CIM Radio.Sur l'autre marché belge, nette domination de Radio 2 (VRT) avec un score de 29.80. La station du groupe VRT est suivie par Qmusic (13.40) et par deux autres stations de VRT : MNM (11.12) et Studio Brussel (9.24).