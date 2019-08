CIM Radio : l'audience des radios en Belgique

En Belgique voisine, les données des radios nationales sont basées sur la dernière vague. Les autres chiffres radio sont basés sur les données obtenues à partir d'une accumulation de plusieures vagues, pour qu'il y ait un nombre suffisant d'observations. Une vague plus récente a toujours un poids plus important. Vous pouvez retrouver plus de spécifications dans la méthodologie.

Rappelons que l'Average daily Reach correspond au nombre d’auditeurs en milliers ou en pourcentage faisant partie de l’univers 12 ans et plus ayant écouté la station concernée pendant au moins un quart d’heure un jour moyen du lundi au dimanche.

Le Market share correspond à la part de marché de la station concernée dans le volume global d’écoute de la radio sur l’univers 12 ans et plus.