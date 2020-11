Belgique : le CSA publie son bilan annuel des radios privées

Ils concernent, notamment, des manquements en matière de production propre , d’utilisation de la langue française et de quotas de diffusion d’œuvres musicales. Bel RTL se voit adresser un grief pour non-respect de son engagement à produire au moins 80% de contenus propres. Maximum FM et NRJ se voient adresser un grief pour non-respect de leur engagement à diffuser un certain pourcentage d’œuvres de leur programmation musicale en langue française. Must FM se voit adresser le grief de ne pas avoir diffusé au moins 13% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Turkuaz se voit adresser le grief de ne pas avoir diffusé au moins 50% de ses programmes en langue française. You FM se voit adresser le double grief de ne pas avoir diffusé au moins 20% de sa programmation musicale en français et au moins 15% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vivante FM se voit adresser le grief de ne pas avoir remis ses conduites musicales complètes pour la journée d’échantillon qui lui a été demandée. Enfin, Arabel se voit notifier trois griefs : le premier pour non remise de ses comptes et bilans, le second pour ne pas avoir diffusé au moins 35% de sa programmation musicale en français et le dernier pour ne pas avoir diffusé au moins 6% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.