Belgique : le CSA lance deux consultations publiques en radio

Le Collège d’autorisation et de contrôle a été saisi de trois demandes portant soit sur des fréquences de réémission, soit sur des demandes de modification de caractéristiques techniques. Ces demandes ont été introduites par les éditeurs des services de radiodiffusion sonore Radio Salamandre ASBL, éditrice de Radio Salamandre, NRJ Belgique SA, éditrice de NRJ, et RMP SA, éditrice de Sud Radio. Le 7 décembre 2023, le Collège a visé ces demandes et décidé de les soumettre à une consultation publique (lire ICI ).D'autre part, le CSA a été saisi d’une demande de fusion des radios K.I.F et Radio Studio One. Celle-ci vise la diffusion d’un seul et même service sur les radiofréquences et sur les multiplex sur lesquels les deux radios ont été autorisées.