Belgique : Ultrason relance sa formation radio

Tout d’abord, les personnes intéressées pourront postuler jusqu'au 21 février inclus en envoyant un CV, une lettre de motivation et une démo à recrutement@ultrason.be . Ensuite, dix candidats seront invités à présenter, chaque semaine entre début mars et mi-avril, diverses chroniques durant des émissions existantes. Ces chroniques pourront se faire dans un premier temps à distance selon les précautions sanitaires en vigueur. Un coaching sera assuré par l’animateur qui les accompagnera et les coaches de l’Ultrason Academy. Les meilleurs candidats seront sélectionnés pour enfin suivre une formation de trois mois qui démarrera le 10 avril et aura pour but de leur faire présenter leurs propres émissions dès l'été.