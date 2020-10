Belgique : RTL Belgium renonce à l'aide du Gouvernement

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de RTL Belgium SA a décidé de renoncer à l’aide du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de là, au projet dans son ensemble. Même si la situation économique de RTL a été meurtrie par la crise, sa volonté d’offrir une information pluraliste de qualité demeure intacte. RTL poursuivra donc, sous licence luxembourgeoise, son engagement auprès de tous les Belges francophones de les informer et de les divertir comme elle le fait depuis toujours. Elle le fera avec plus de conviction encore, forte de ce lien social puissant et durable qu’elle a tissé avec les téléspectateurs, auditeurs et internautes et entre eux, pendant toute la période de confinement...