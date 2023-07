Belgique : Lio prend les commandes d'une émission sur Nostalgie

Cet été, Lio devient donc co-animatrice le temps d'un été, mais aussi programmatrice, car c'est elle qui a sélectionné toute une partie des morceaux diffusés dans ce programme : "J'ai pris énormément de plaisir. D’autant plus que pour moi, la radio est un média merveilleux. C’est "LE" média par excellence pour pouvoir imaginer, laisser son esprit partir, voyager. Ne pas toujours être pris par la vision, ne pas toujours être pris par des images. On en a besoin. C’est un média que je trouve beaucoup plus riche et beaucoup plus accompagnant que la télé qui est écrasante" a indiqué la chanteuse. Au-delà de la musique, cette émission permettra aussi de redécouvrir les années 80 et ses figures emblématiques à travers le regard de Lio.