Bel RTL revendique ses rondeurs

Au travers d’une campagne multimédia (TV, presse quotidienne, presse magazine, affichage et cinéma), les animateurs de Bel RTL s’attachent à illustrer de manière ludique et colorée la façon par laquelle chacun s’applique tout au long de la journée à faire vivre aux auditeurs leurs meilleurs moments.Conçue par Darwin BBDO et produite par Zoom Production et l'agence HeHo, cette campagne s’articule autour du récent rebranding de Bel RTL et place en son cœur le cercle, symbole fondamental de l’unité et de l’harmonie et nouvel emblème de la station.