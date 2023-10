Bel RTL : Léon part à la rencontre des travailleurs

"La nouvelle émission de Léon et Pascal Degrez est une manière pour Bel RTL de rendre hommage aux savoirs-faire des entreprises et des travailleurs belges. Quel que soit le secteur d'activités, notre pays regorge de talents et se distingue sur la scène internationale. Léon, avec sa sympathie légendaire, est la figure parfaite pour partir à la rencontre de ces métiers dont on connaît parfois peu de choses" a indiqué Emmanuel Mestag, directeur des programmes de Bel RTL. Les travailleurs belges ou les patrons peuvent s'inscrire sur le site de Bel RTL afin que Léon leur rende peut-être visite.

Et comme Léon n'arrive jamais les mains vides, il est accompagné d'un foodtruck pour offrir un moment de convivialité et un repas savoureux aux travailleurs rencontrés.