Baisse sensible de la redevance en Suisse

Mercredi 22 Avril 2020

Dès 2021, la redevance de radio-télévision baisse pour tous les ménages suisses de 365 francs actuellement à 335 francs. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral lors de sa session du 16 avril 2020. L'économie bénéfice aussi d'allégements. La structure tarifaire pour la redevance des entreprises est affinée ; 93% des entreprises assujetties paieront moins. En outre, la SSR et les radios et télévisions locales et régionales ayant droit à une quote-part de la redevance perçoivent une aide légèrement plus élevée.