Bababam lance une série en 3D Audio

Un son, une voix, un bruit. Cette anthologie fait de l'ouïe le premier des 5 sens. Écoutez, ressentez, vibrez pour chacune de ses histoires. Plus besoin d'écrans pour vous donner de l'émotion. La première intrigue a lieu dans un Barber Shop en hommage à la vidéo Youtube ( ICI ) qui avait fait connaître la 3D audio en 2008 et battu des records pour l'époque avec 17 millions de vues. Bababam se positionne comme le créateur de marques audio grand public. en voulant capter l'attention et amplifier les émotions des auditeurs. Le studio a été créée par des entrepreneurs digitaux afin d'anticiper les nouveaux usages audio, créer des formats éditoriaux grand public, et développer leurs propres technologies de diffusion.