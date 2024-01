"BFM Radio Soir", une nouvelle émission sur BFM Radio

À 19h, à la suite d’un grand journal en direct, "BFM Radio Soir" proposera plusieurs rendez-vous aux auditeurs : "Le Titre à la une (un récit de vie avec témoignages de celles et ceux qui font l’actualité ainsi que d’experts et de spécialistes, présenté par Céline Kallmann), "Face à Duhamel" avec Alain Duhamel et ses polémistes, "le Duel du Live Switek" et le meilleur des chaînes régionales de BFM.

Avec ce nouveau rendez-vous, BFM Radio continue d’étoffer son offre après une année 2023 marquée par un record historique d’écoutes sur le digital : 11.3 millions de sessions et une hausse de + 45% sur un an.

BFM Radio est accessible en DAB+, technologie qui touchera, d’ici mars 2023, plus de 60% de la population hexagonale.