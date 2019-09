BFM Business veut doubler son chiffre d'affaires avec l'événementiel

"C'est une radio originale qui gagne de l'argent depuis son rachat à la barre du tribunal de commerce en 2002". En lançant la rentrée 2019, Alain Weill, PDG d'Altice France, a réaffirmé son attachement à la chaîne BFM Business qui est devenue le bi média radio / TV le plus abouti et probablement le plus rentable de France : "Nos concurrents, ce ne sont pas les autres radios mais plutôt la presse économique". Présent à travers un parc de fréquences FM et bientôt DAB+ dans toute la France, le programme est également diffusé via un canal TV spécifique sur les box et satellite et la reprise de la matinale sur RMC Story sur la TNT. Après l'arrivée de Christophe Jakubyszyn à la tête de la matinale et de Thierry Arnaud, directeur de la rédaction, "nous souhaitons que cette matinale devienne la 3ème de France sur la TNT", après BFM TV et RMC découverte, a lancé Alain Weill, en dépassant LCI et CNews. Plus de programmes en direct vont être diffusés, notamment l'après-midi et le vendredi soir.