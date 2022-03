BBC : les radios locales récompensent les "personnes remarquables"

Les prix " Make A difference " de la BBC permettront de récompenser des personnes remarquables qui ont engagé des réalisations et qui ont contribué à la vie de leurs communautés. L'opération " Make A difference " a été mise en place, pour la première fois, au début du premier confinement. À ce jour, plus de 8 millions d'auditeurs ont interagi sur les 39 stations de radio locales de la BBC. Les catégories couvrent les héros méconnus de chaque communauté (voisins aidants, enseignants inspirants, bénévoles formidables, travailleurs clés...). Dans 8 catégories, les nominations sont maintenant ouvertes et se clôtureront le 29 avril 2022, à 23h. Les gagnants seront annoncés lors de l'organisation des "Make a difference awards" organisés par chaque radio locale de la BBC, en septembre.