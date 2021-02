BBC : les radios locales collectent plus de 700 000 £

Les 39 stations de radio locales de la BBC ont lancé cette campagne dans le but de fournir des ordinateurs ou des tablettes aux enfants pour leur permettre de suivre l'école à domicile. La radio locale de la BBC a lancé une page dédiée " Give A Laptop " sur son site web " Make A Difference " répertoriant les organismes de solidarité spécialisés qui essaieront d'abord en toute sécurité les ordinateurs donnés avant de les distribuer, ensuite, aux écoles locales.Tout au long du mois de janvier, les radios ont dirigé les auditeurs vers le site web afin d'entrer en contact avec les œuvres caritatives locales. À la suite du succès de cette campagne, des entreprises et des fondations de toute l'Angleterre ont aussi promis d'offrir du matériel informatique et des dons financiers à ceux qui en ont le plus besoin.