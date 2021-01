BBC : les radios locales relancent "Make a Difference"

"La communauté est au cœur de tout ce que nous faisons à la radio locale de la BBC et je suis tellement fier que nos équipes unissent à nouveau les communautés grâce à cette fantastique initiative. Tout le monde a droit à l’éducation et il n’a jamais été aussi important que tous les enfants aient accès aux mêmes opportunités. Tout au long de la pandémie, nos auditeurs ont montré, à maintes reprises, à quel point nous pouvons tous avoir un impact important, et en nous réunissant une fois de plus pour effectuer ces dons d'ordinateurs portables et de tablettes, nous serons en mesure d'aider beaucoup plus d'écoles et de familles dans le besoin" a souligné Chris Burns, responsable de la radio locale de la BBC.