BBC News est "le média le plus fiable pour les adolescents"

Une nouvelle enquête pour BBC Bitesize suggère que la BBC est la source d'information la plus fiable pour les jeunes parmi les canaux de médias traditionnels et numériques. Une étude dévoilée alors que BBC Bitesize lance la campagne "Other Side Of The Story" pour aider les 11-16 ans à mieux naviguer dans le monde des fausses nouvelles, la désinformation et la désinformation en ligne et à mieux comprendre à quelles sources d'information faire confiance et pourquoi.

S'appuyant sur le programme populaire BBC Young Reporter du diffuseur, la campagne proposera des vidéos, des quiz et des ateliers en classe pour les jeunes, les enseignants et les écoles, à la fois en face à face et sur le site Web BBC Bitesize.