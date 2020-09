Azur FM, 25 ans après, la passion reste intacte

Une visite guidée pour revivre les grandes étapes de la radio

Samedi 26 septembre, 25 ans jour pour jour après l’allumage du premier émetteur, l’équipe de salariés et de bénévoles comptent bien fêter cet anniversaire avec ses auditeurs. Au programme : une émission spéciale, samedi soir, dès 18h, retraçant la discographie de ses 25 dernières années, et dès 20h, une libre antenne, qui réunira toute l’équipe de la radio, mais aussi les anciens animateurs, qui pour certains ont arrêté l’aventure radiophonique, alors que d’autres exercent aujourd’hui, sur des réseaux régionaux ou nationaux.

Le lendemain, dimanche 27 septembre, pour marquer son attachement au monde associatif, et servir de haut-parleur à ces milliers d’associations et dizaine de milliers de bénévoles qui les animent, la radio organisera un débat animé par Franck Jehl en présence d’élus et de responsables associatifs, il s’intitule : "Tissu associatif et lien social".