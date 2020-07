Audion : des résultats en croissance malgré la crise sanitaire

Spécialiste de la monétisation podcast et audio en France, Audion observe un fort développement de son activité. La société renforce sa position d’acteur leader sur le marché grâce à des partenariats forts et des campagnes innovantes. Selon les chiffres du 24 ème observatoire de l’e-pub publiés par le SRI France en juillet 2020, le marché de la publicité digitale est en net recul en comparaison à 2019 . Un seul format poursuit sa dynamique positive : l’audio digital, seul support de publicité en croissance (+40%) au S1 2020. La publicité audio bénéficie en effet de la forte croissance des audiences digitales pendant le confinement, comme le montre une étude Audion-Happydemics révélée en avril. Pendant cette période, près de la moitié (46%) des Français ont écouté plus de contenus audio qu’avant et l’écoute de contenus sur le digital a augmenté de 20%.