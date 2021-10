AudioValley confirme sa promesse de croissance

Outre la très forte croissance de son chiffre d’affaires, le Groupe enregistre une amélioration de son taux de marge brute, représentant 47.2% du chiffre d’affaires contre 46.6% au S1 2020. L’augmentation des charges de personnel est due en grande partie aux mécanismes liés au Covid (chômage, Covid, réduction du temps de travail) mis en place en 2020 et qui ont eu un impact de 1.2 M€ au S1 2020. Pour Alexandre Saboundjian, CEO : "Nous allons poursuivre nos efforts avec enthousiasme et avec l’ambition pour faire partie des acteurs mondiaux de notre marché. Nous restons confiants sur la persistance d’une croissance soutenue pour le second semestre 2021. Nous préparons aussi activement l’organisation de notre société pour le lancement de nouveaux produits en 2022 qui participeront à l’évolution du groupe".