Audience : les premiers résultats attendus ce jeudi

Le 16 novembre, c'est demain ! Gageons que cette première livraison des audiences donnera le ton de l'ensemble de la saison. Parions aussi que les professionnels seront attentifs aux résultats de France Inter qui, la saison dernière, n'avait jamais été autant écoutée. Sauf accident, la station de Radio France devrait préserver sa place de première radio de France. On regardera également avec beaucoup d'attention et d'intérêt les résultats de RTL et, forcément, ceux d'Europe 1 qui a beaucoup recruté pour muscler sa nouvelle grille.

L'actualité, sportive notamment, étant toujours aussi riche en cette rentrée, on observera les résultats de franceinfo et de RMC qui ont fortement investi dans la couverture de la Coupe du monde de rugby. Reste à savoir si les auditeurs y seront sensibles...