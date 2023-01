Audible dévoile ses 10 programmes les plus écoutés de 2022

Selon une étude menée par Audible et l’institut d’études Opinion Way en 2022, plus d’un quart des Français (27%) écoutent des livres audio (versus 16% en 2019). Les auditeurs écoutent en moyenne 1.8 livres audio par mois. Cette pratique répond aux besoins de se cultiver (57%), se déconnecter et avoir un moment pour soi (45%) et de valoriser des moments de la vie quotidienne comme le temps dans les transports ou les tâches ménagères (39%). L’augmentation de l’écoute de livres audio s’explique notamment par la variété de l’offre et la diversité des programmes proposés.

