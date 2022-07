Au volant mieux vaut écouter la radio ou un podcast

Le Professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l’Université Paris Cité, précise : "Tout ce qui contribue à augmenter notre attention, notre conscience de l’instant présent, est bon pour la vigilance au volant". Il conclut : "Donc c’est bénéfique d'avoir des sons lorsqu’on conduit. Et certains sons sont meilleurs que d’autres ! C’est ceux qu’on choisit : le podcast, l’émission avec une voix humaine ou la musique. Notre étude le prouve : la vigilance se mesure, se surveille et se travaille avec l’environnement sonore".