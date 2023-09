"Au-delà des pierres", le podcast RCF sur le patrimoine sacré

Elles ont traversé les siècles, les fêtes et les tempêtes mais que nous racontent vraiment les pierres des églises et des chapelles ? Le 16 septembre prochain, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, RCF dévoilera son nouveau podcast : "Au-delà des pierres" qui se présente comme un nouvelle série pour se mettre à l'écoute des hauts lieux du patrimoine chrétien.

À travers le regard d'un invité et de la reporter Lucie Baverel, "Au-delà des pierres" est un voyage sonore et immersif pour découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques français. Par la discussion et la sensibilité de l’invité, un regard neuf et inspirant est posé sur ces lieux.