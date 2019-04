Arthur Essebag : "Je vais céder Oui FM, une radio en pleine forme, au Groupe 1981

La 126 000 Île-de-France, dévoilée ce matin par Médiamétrie, confirme la progression de la radio qui dépasse une nouvelle fois RTL2, Virgin Radio et Fun Radio : "Il y a 10 ans, j’ai acquis Oui FM avec 220 000 auditeurs et 3 émetteurs en Île-de-France. Aujourd’hui, nous avons 507 000 auditeurs, et 28 émetteurs. Ces progressions sont parmi les plus fortes de toutes les radios. Je regrette néanmoins que le CSA n’ait pas attribué plus de fréquences dans des villes importantes. Ceux qui écrivent que je "jette l’éponge" me connaissent bien mal… On ne jette pas l’éponge lorsque l’on vend une radio en pleine forme" a indiqué Arthur qui vient de céder la station acquise à Sir Richard Branson en 2009.