Arcom : une nouvelle édition de l’opération "Sport Féminin Toujours"

Sur les réseaux sociaux, la campagne digitale, #PlusDeSportAuFéminin est à nouveau déployée cette année afin de permettre à chacune et chacun de partager le souvenir d’un exploit ou une séquence marquante de sport au féminin, et ainsi témoigner de sa volonté de voir toujours plus d’athlètes et d’expertes sur les antennes, les ondes et l’ensemble des médias.

L’opération "Sport Féminin Toujours" est, chaque année, l’occasion de mettre un coup de projecteur sur le sport au féminin, amateur et de haut niveau, et ses enjeux de représentation, et peut-être ainsi créer des vocations pour permettre l’émergence d’une nouvelle génération de sportives.