Arcom : une journée d'études avec des chercheurs français et européens

Cette journée d'études s'intéressera notamment à la mise en œuvre du RSN aux enjeux de gouvernance et d’évaluation des risques systémiques, aux nouveaux enjeux de modération et de régulation des contenus, au rôle des médias dans la polarisation des opinions politiques, aux reconfigurations des médias vues sous l’angle des acteurs. Des keynotes et des échanges ponctueront cette journée qui débutera par un discours de Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom.

Cette journée d'étude aura lieu ce jeudi 16 novembre 2023 de 9h à 18h à l’Arcom (Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75015). Cet événement sera retransmis et traduit simultanément sur le site internet de l’Arcom , X et LinkedIn.