Appel à candidatures en Limousin Auvergne

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent soit être remis, avant le 25 septembre 2018 à 17h, au siège du CTA de Clermont-Ferrand, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ; soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l’audiovisuel de Clermont-Ferrand au plus tard le 25 septembre 2018, le cachet de la poste faisant foi. Les candidats doivent transmettre concomitamment trois exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et deux exemplaires sous forme dématérialisée.La liste des fréquences disponibles sur cette vaste zone géographique est disponible ICI