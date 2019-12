Antoine Daccord quitte RTL pour LNEI (Radio Nova, Les Inrocks)

Nouveau départ d'un historique chez RTL. Après Yannick Lemaire parti pour diriger la communication du groupe L'Equipe, Antoine Daccord, directeur du numérique du pôle audio de RTL/M6 rejoint Les Nouvelles Editions Indépendantes dans les responsabilités de directeur des contenus et du développement. Nommé par Emmanuel Hoog, directeur général de LNEI, "Antoine Daccord avec pour mission de conduire les stratégies et le développement notamment numérique du Groupe - qui rassemble aujourd'hui Les lnrockuptibles, Radio Nova, Nova Production, Rock en Seine, Cheek Magazine, Nova Spot et les Éditions Nova -, et de construire et développer de nouvelles offres, les audiences et les revenus, sur tous les supports de production, d'édition et de diffusion (print, radio, vidéo, digitale, live, etc)".