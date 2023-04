Anna Jaujard rejoint la rédaction de RMC pour 6 mois

Vendredi 14 et samedi 15 avril, des étudiants en journalisme ont réalisé un reportage et un papier sur le thème "Se nourrir à l’heure de l’inflation". Le jury RMC a ensuite dû départager les candidats et a désigné Anna Jaujard comme lauréate, grâce à son reportage "Mathilde, voler pour manger".

Le jury RMC était composé deAmélie Rosique (chroniqueuse RMC chaque jour dans la rubrique "RMC s’engage pour vous" à 7h10) d'Emmanuel Renard (directeur des rédactions RMC et RMC Sport), de Yann Abback (directeur adjoint de la rédaction RMC), de Jalil Bennan (secrétaire général de la rédaction RMC et RMC Sport), de Marine Machefer (rédactrice en chef à RMC) et de Nicolas Ropert (reporter à RMC).