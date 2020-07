Alouette lance sa grille d'été ce 6 juillet

Cet été, Alouette diffusera "La Touche de l’été" et mettra donc une touche d’été dans les vacances avec un nouveau jeu à découvrir de 7h à 10h... L'émission "Destination Vacances" sera diffusée de 10h à 13h, avec en fil rouge, un site touristique à identifier partout dans le monde. Questions ou propositions, les auditeurs feront avancer les recherches en direct sur l’antenne. Alouette programmera aussi "Le Duel", de 16h à 19h, avec une nouvelle version pour toujours "plus de suspens et de cadeaux"...