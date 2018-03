"Alexa, start the Radiodays Europe 2018" (Alexa ouvre les Radiodays Europe 2018), "OK, starting the Radiodays Europe 2018" (OK, démarrage des Radiodays Europe 2018)... Ce n'est pas un dialogue de sourd, mais bien ce qui nous attend dans les années à venir. C'est l'assistant vocal d'Amazon (qui se fait une belle publicité, au passage) qui a lancé les Radiodays Europe à Vienne.

Une apparition en forme de symbole alors que les Google Home, Siri (Apple) et Alexa vont bientôt envahir nos maisons : celui-ci représente un immense défi pour les radios qui multiplient les accords pour fournir leurs contenus sur ces nouveaux appareils. Radio France, particulièrement en pointe sur ces technologies, a d'ailleurs dépêché une délégation à Vienne pour venir expliquer leurs stratégies.