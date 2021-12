AirZen Radio lance une application "100% positive"

L'application AirZen Radio permet d'écouter le direct, de retrouver l'ensemble des podcasts disponibles par thématiques ou par collections et de marquer ses programmes préférés comme "favoris". Elle est téléchargeable sur IOS, Android. Avec ses contenus 100% positifs, AirZen Radio propose d’aider les Français à vivre mieux. Au programme : "infos positives, tonalité chaleureuse et souriante, un large panorama d’initiatives, petites ou grandes, qui participent à améliorer son quotidien, sa vie et sa façon d’habiter la planète". La radio propose 70% de programmes parlés, 30% de musiques et 320 podcasts par semaine.

L’antenne s’articule autour de 4 verticales d’information : "Mieux-être", "Mieux consommer", "Mieux agir" et "Mieux travailler".