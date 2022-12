AirZen Radio lance la webradio AirZen Noël

Du 1er décembre au 1er janvier, AirZen Radio lance sa première webradio de Noël 100% gratuite et sans la moindre minute de pub. Au programme : des chansons cultes de Noël, des versions revisitées, instrumentales ou encore acoustiques... Pour écouter la webradio AirZen Noël, rendez-vous sur le site internet d’AirZen Radio, sur notre application mobile ou sur Radioplayer France. Plus généreux que jamais, le père Noël partage également sur le site internet d'AirZen Radio ses conseils pour passer un Noël solidaire et alternatif. Des jouets recyclés et de seconde main, des alternatives au sapin en passant par des conseils gourmands ou encore des initiatives solidaires prêts de chez vous... Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses...