Afrique : SatADSL fournit sa solution Broadcasting aux radios catholiques

En Afrique, les radios ont généralement confrontées à un problème de taille : devoir couvrir de vastes territoires, ce qui implique d’installer un grand nombre de répéteurs locaux pour pouvoir acheminer leurs programmes. La technologie IP multicasting de SatADSL peut parer ce problème : "Sur le marché, notre solution satellite est aujourd’hui à coup sûr la plus rapide à mettre en œuvre, la plus simple à utiliser, la plus fiable sur le plan technologique et la moins coûteuse" explique l'entreprise. "La mise en œuvre de notre solution ne prend que quelques semaines. Elle consiste simplement à installer un terminal standard avec une parabole de 1 mètre et à connecter un décodeur de flux MP3 dont la sortie analogique est entièrement réservée à un émetteur FM. Dès que le flux est routé vers Bruxelles - via fibre optique ou satellite -, SatADSL le diffuse via satellite".