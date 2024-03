RFI et France 24 suivies par 62% de la population en Afrique francophone

RFI reste la radio internationale la plus écoutée et se maintient dans le top 5 des radios les plus écoutées chaque jour, et à la première place du classement à Abidjan, Libreville et Brazzaville. Sa durée d’écoute moyenne est de près d’une heure (57 min, + 1 min). RFI réalise elle aussi de bonnes performances hebdomadaires auprès des cadres et dirigeants, et reste dans le top 5 des radios dans toutes les villes : elle garde sa 1ère place à Abidjan, Libreville, Kinshasa et Brazzaville, en s’illustrant dans les deux villes congolaises avec respectivement 95,8% et 91,2% (+8.2 points) d’audience.

Dans ces 7 capitales africaines, le niveau de notoriété des deux médias reste maximal avec 95.7% de la population qui déclare connaître RFI ou France 24.