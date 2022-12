Adswizz commercialise la publicité pour Sonos Radio

Le marché mondial des enceintes connectées a connu un taux de croissance annuel composé de 7.1% entre 2021 et 2022, selon The Business Research Company, et Sonos est un leader dans le segment haut de gamme de ce marché. Le nombre de foyers utilisant les produits Sonos a augmenté de 1.4 million pour atteindre 14 millions au cours de l'exercice 2022.

Sonos Radio est le service le plus écouté sur Sonos, représentant près de 30% de toutes les écoutes et attirant un public aisé et instruit (70% ont un revenu familial de 100 000 USD (83 500 £) ou plus et 87% vivent dans des zones urbaines et suburbaines).