Acquisition d'Ixidia par la holding La Voix FM

"Cette intégration dans un grand groupe permet d'assurer une stabilité et de répondre aux aspirations de progression et de développement de l'entreprise" se félicite David Delcroix le directeur de la société. La société fondée par Didier Rigot collabore entre autres avec les régies TF1 Publicité, Les Indés Radios, Tertio Régie Publicitaire, Régie Radio Régions, le Groupe 1981 ou encore des radios comme Hit West, Oui FM, Scoop, Vibration, Voltage et Latina… Cette acquisition par la société holding La Voix FM entre dans la politique de développement du pôle radios du groupe autour des métiers du son et de l’évènementiel.

Rappelons que le pôle La Voix FMest piloté opérationnellement par Nicolas Pavageau, au côté de Marien Bonieux, directeur général délégué du groupe Rossel La Voix.