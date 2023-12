APRR veut réenchanter l'autoroute avec un podcast

La voix de Denis Podalydès embarque l’auditeur et le plonge au coeur du récit, grâce à un jeu de rythmes et d’intonations qui nourrissent son imagination. Chaque épisode est également initié par la voix de Juliette Roudet, actrice, danseuse et réalisatrice. Un soin tout particulier a été porté à l’écriture des épisodes, confiée à Martin Quenehen, auteur notamment du podcast les Enquêtes du Louvre, qui a mis ses talents de scénariste et son expertise historique au service des deux saisons de Panorama. L’ensemble des épisodes de Panorama a été co-écrit avec Aram Kebabdjian. Anna Buy, qui a signé par ailleurs les podcasts 'Ou peut-être une nuit' ainsi que 'Culture Club,' a créé un environnement dédié qui sert la voix incarnée de Denis Podalydès.

D’une durée moyenne de 14 minutes chacun, accessibles à tous les publics, les épisodes accompagnent les automobilistes dans un voyage qu’ils font parfois plusieurs fois dans l’année sans en connaître finalement toutes les richesses culturelles et touristiques.